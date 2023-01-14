Загальна мобілізація в Україні: шукати воєннозобов'язаних будуть в шести державних реєстрах

В Україні звірятимуть дані громадян із шести державних реєстрів. Якщо інформація відрізнятиметься, її актуалізують. Це дасть змогу більш ефективно організувати призов чоловіків у рамках мобілізації та спростить перевірку правомірності надання соцвиплат.

Загальна мобілізація в Україні: шукати воєннозобов'язаних будуть в шести державних реєстрах

Кабмін 30 грудня 2022 року прийняв постанову №1493, яка передбачає звірку особистих даних українців щодо шести держреєстрів. Вона покликана виконати всебічну верифікацію відомостей про фізичних осіб.

Після початку повномасштабної війни багато українців стали переселенцями, набули статусу ВПО та отримують фінансову допомогу від держави. Тому влада хоче мати актуальні дані про місцезнаходження, сімейний стан, працевлаштування, виконання податкових зобов'язань і причетність до соціальних виплат усіх громадян.

Загальна мобілізація в Україні: шукати воєннозобов'язаних будуть в шести державних реєстрах

Державна та військова влада має знати, який мобілізаційний ресурс має Україна. Бойові дії в країні набули затяжного характеру, тому призову підлягатимуть багато громадян. Актуальні дані про їхнє місцезнаходження можуть внести до одного реєстру, що ускладнює пошук. На даний момент така необхідність викликана постановкою на військовий облік та загальною мобілізацією.

В уряді повідомили, що верифікація щодо різних держреєстрів проводиться для перевірки сплати податків, підстав для призначення соціальних виплат та матеріального становища громадян, а також для виконання закону про мобілізацію чоловіків призовного віку.

Щоб отримати оновлені дані щодо кожного українця, звірку будуть проводити автоматично. Якщо відомості із різних реєстрів збігатися не будуть, їх актуалізують за новими параметрами.

Загальна мобілізація в Україні: шукати воєннозобов'язаних будуть в шести державних реєстрах

Планується звірка даних із:

  • єдиного державного демографічного реєстру;
  • державного реєстру актів громадянського стану громадян;
  • державного реєстру фізичних осіб – платників податків;
  • реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування;
  • єдиної інформаційної бази даних про ВПО;
  • відомчої інформаційної системи Державної міграційної служби.

Державу насамперед цікавить повний облік військовозобов'язаних українців, одержувачів соцвиплат та платників податків.

Нагадаємо, за яких умов заброньованого працівника можуть мобілізувати.


Ловіцька Леся, Тудей





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