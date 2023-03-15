В Індії вважають, що під час саміту G20 краще зосередитися на глобальній бідності, а не на Україні

Амітабх Кант акцентував, що сьогодні за межею бідності перебувають 200 млн людей, інформує ZN.ua.

В Індії вважають, що під час саміту G20 краще зосередитися на глобальній бідності, а не на Україні
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Під час саміту "Великої двадцятки" світ повинен зосередитися на питанні глобальної бідності та "відійти" від теми російсько-української війни. Так вважає переговорник Індії Амітабх Кант, пише Sky News.

На його думку, Європа, зосередивши свою увагу на питанні України, відволіклася від глобального зростання, бідності та боргових проблем. Також Кант назвав повномасштабну агресію РФ проти нашої країни "однією війною", применшивши наслідки того, що Росія робить з нашою країною.

Натомість представник Індії акцентував, що сьогодні за межею бідності перебувають 200 млн людей.

"Це вплинуло на харчування, на стан здоров’я, на результати навчання, люди відстають у рості та виснажуються, і ми просто стурбовані однією війною між Росією та Україною. Світ має рухатися далі, а Європа має знайти рішення для своїх викликів", – сказав Кант.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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