В бою за трассу Бахмут-Лисичанск погибли 12 россиян – Цымбалюк

Подразделения россиян попытались взять под свой контроль трассу Бахмут-Лисичанск и понесли потери – 12 солдат убитых и 16 раненых. Об этом 15 июня в своем Telegram сообщил журналист Роман Цымбалюк.

По информации Цымбалюка, это сражение состоялось 13 мая. «Группировка воздушно-десантных войск и первый армейский корпус ДНР предприняли попытку взятия под контроль трассы Бахмут-Лисичанск. В ходе штурмовых действий погибли 12 военнослужащих ВС РФ , по меньшей мере 16 – ранены», – написал он.

После этого, по его информации, уцелевший в этом бою личный состав захватчика отказался идти в атаку.