"Гуманитарные" коридоры россияне используют как механизм для манипулирования пространством боя — разведка Британии

Если гражданские не уедут из города - россияне будут уверять, что делали все возможное, чтобы их эвакуировать, и, как следствие, будут обстреливаться на ровне с военными позициями, информирует ZN.ua.

© Сергей Нужненко / Радио Свобода

За последние 48 часов РоSSия, вероятно, возобновила свои усилия для движения на юг от Изюма с целью продвижения вглубь Донецкой области и захвата сил ВСУ в Северодонецке для дальнейшего их оперативного окружения. Об этом говорится в новом отчете британской разведки, опубликованном на Твиттер-странице ведомства.

"С 14 июня роSSийские и сепаратистские чиновники утверждают, что они пытаются создать "гуманитарные" коридоры, чтобы гражданские лица могли эвакуироваться из Северодонецка. РоSSия имеет прецедент, как раньше в украинской кампании, так и в Сирии – использование односторонне объявленных "гуманитарных" коридоров как механизма для манипулирования пространством боя и навязывания принудительного перемещения населения", – объясняют в разведке.

По словам экспертов, граждане, находящиеся в городе, скорее всего, с подозрением будут реагировать на информацию об объявлении таких коридоров. При этом возможности покинуть город ограничены разрушением мостов, а предложенный РФ маршрут приведет в город Сватов, который находится глубже внутри оккупированной Россией территории.

"Если мирные жители, попавшие в ловушку, не примут предложение выйти через коридор, россияне, вероятно, будут оправдывать меньшую разницу между ними и любыми украинскими военными объектами в этом районе", - комментируют в разведке.

Последняя защита Intelligence update on situation in Ukraine - 18 June 2022

Получили из более чем Великобритания UK's response: https://t.co/811YhLUVp2

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— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) June 18, 2022


Виктория Хмилевская, ZN.ua





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