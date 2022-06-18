"Гуманитарные" коридоры россияне используют как механизм для манипулирования пространством боя — разведка Британии

За последние 48 часов РоSSия, вероятно, возобновила свои усилия для движения на юг от Изюма с целью продвижения вглубь Донецкой области и захвата сил ВСУ в Северодонецке для дальнейшего их оперативного окружения. Об этом говорится в новом отчете британской разведки, опубликованном на Твиттер-странице ведомства .

"С 14 июня роSSийские и сепаратистские чиновники утверждают, что они пытаются создать "гуманитарные" коридоры, чтобы гражданские лица могли эвакуироваться из Северодонецка. РоSSия имеет прецедент, как раньше в украинской кампании, так и в Сирии – использование односторонне объявленных "гуманитарных" коридоров как механизма для манипулирования пространством боя и навязывания принудительного перемещения населения", – объясняют в разведке.

По словам экспертов, граждане, находящиеся в городе, скорее всего, с подозрением будут реагировать на информацию об объявлении таких коридоров. При этом возможности покинуть город ограничены разрушением мостов, а предложенный РФ маршрут приведет в город Сватов, который находится глубже внутри оккупированной Россией территории.

"Если мирные жители, попавшие в ловушку, не примут предложение выйти через коридор, россияне, вероятно, будут оправдывать меньшую разницу между ними и любыми украинскими военными объектами в этом районе", - комментируют в разведке.