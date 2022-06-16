Украинская разведка выложила в открытый доступ техническую документацию "Крымского моста"

Через этот мост россияне доставляют оружие на оккупированные территории, информирует ZN.ua.

Украинская разведка выложила в открытый доступ техническую документацию
© Федеральное дорожное агентство

Главное управление разведки Минобороны Украины раздобыло и выложило в открытый доступ детальную техническую документацию «Крымского моста». Она доступна по этой ссылке.

Документ «Строительство транспортного перехода через Керченский пролив» имеет подробную информацию, в частности, о рельефе местности, дорожном покрытии, опорах моста, противооползневых конструкциях, заездах-съездах и всей инфраструктуре комплекса.


Анастасия Дэйна, ZN.ua





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