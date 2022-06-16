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2022-06-16
Украинская разведка выложила в открытый доступ техническую документацию "Крымского моста"
Через этот мост россияне доставляют оружие на оккупированные территории, информирует
© Федеральное дорожное агентство
Главное управление разведки Минобороны Украины раздобыло и выложило в открытый доступ детальную техническую документацию «Крымского моста». Она доступна по
Документ «Строительство транспортного перехода через Керченский пролив» имеет подробную информацию, в частности, о рельефе местности, дорожном покрытии, опорах моста, противооползневых конструкциях, заездах-съездах и всей инфраструктуре комплекса.
Анастасия Дэйна, ZN.ua