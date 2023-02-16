США занепокоєні тим, що Іран та інші країни допомагають РФ отримувати доступ до іноземних технологій

Росія продовжує отримувати доступ до іноземних мікросхем і технологій через посередників, таких як Іран. Про це заявила помічник міністра торгівлі США з питань експорту Теа Кендлер, повідомляє Bloomberg .

«Росія звернулася до інших країн, якщо ви можете собі уявити партнерів Ірану і Північної Кореї, щоб заповнити деякі прогалини в своїх закупівлях, які створюються через те, що наша продукція залишає російський ринок», - сказала Кендлер.

«Ми знаємо, що Росія використовує іранські безпілотники в Україні, щоб вбивати мирних жителів», - додала вона.

Країни G7 обговорюють, чи запроваджувати санкції проти компаній у Китаї, Ірані та Північній Кореї, які, на їхню думку, постачають Росії деталі і технології військового призначення.

За словами людей, знайомих з цим питанням, метою є узгодження пакету заходів до 24 лютого, коли виповнюється рік з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Раніше Китай відповів на заяви про те, що деякі його компанії можуть допомагати Росії у війні проти України, заявивши, що Вашингтон повинен припинити надсилати зброю, якщо він хоче, щоб війна закінчилася.

Кендлер очолює групу, відповідальну за контроль над технологіями подвійного призначення — обладнанням, яке може використовуватися як у промислових, так і у військових цілях. Вона перебуває в Токіо для участі в міжнародній торговельній конференції та двосторонніх зустрічах з країнами-партнерами. Її коментарі були зосереджені на запобіганні отриманню РФ іноземних технологій через третіх сторін, хоча її зустрічі за зачиненими дверима з партнерами в Азії, ймовірно, будуть зосереджені також на Китаї. За словами Кендлер, США «глибоко стурбовані» економічним шпигунством.

Нещодавно компанія ASML Holding NV, що базується у Вельдховені, повідомила, що її колишній співробітник з Китаю викрав її технологічні дані та потенційно порушив правила експорту, що стало останньою гарячою точкою у конфлікті між двома провідними світовими економіками. ASML є основним постачальником літографічних систем, необхідних для виробництва найсучасніших мікросхем.