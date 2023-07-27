Окупанти закривають доступ на Арабатську стрілку

Пропускатимуть лише військових та «особливі підрозділи».

Російські окупанти оголосили про рішення заборонити доступ цивільних осіб на Арабатську стрілку в Херсонській області з початку серпня. Про це повідомляє інформагентство « Кримінформ », інформує ZN.ua .

«Згідно з рішенням Оперативного штабу Республіки Крим під головуванням глави Республіки Крим Аксьонова С.В. пропуск цивільних осіб на косу Арабатска стрілка заборонено», - йдеться в повідомленні.

Обмеження почне діяти з 20:00 31 серпня та триватиме до особливого розпорядження.

Потрапити на косу зможуть тільки «співробітники екстрених служб, а також громадяни, які виконують роботи оборонного значення і ліквідації ЧС», заявило так зване «Прикордонне управління ФСБ РФ » в тимчасово окупованому Криму.

Окупанти заявляють, що вводять обмеження для «локалізації загрози безпеки населенню, військовим та іншим об’єктам, розташованим на території Криму».

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готує перелік деокупаційних кроків для Криму та закликав окупантів повертатись із півострова в Росію.