Експерти Червоного Хреста отримали доступ до утримуваних РФ полонених українців

Експерти Міжнародного комітету Червоного Хреста відвідали утримуваних Росією українських військовополонених та перевірили умови тримання і поводження з полоненими, повідомили в організації.

«Протягом останніх тижнів Міжнародний комітет Червоного Хрест відвідав ще більше військовополонених, яких утримують Росія та Україна. Наші команди змогли передати такі предмети, як книги, предмети особистої гігієни, ковдри та теплий одяг, а також передати їхнім сім’ям довгоочікувані новини», - йдеться у повідомленні.

У МКЧХ не уточнили, які саме місця неволі відвідували, і чи були у сумнозвісній колонії в окупованій Оленівці на Донеччині, де були вбиті полонені бійці «Азову». Раніше експерти організації намагалися потрапити туди, однак не отримували «дозволу» від російських окупантів.

Президентка МКЧХ Мір’яна Сполярич висловила сподівання, що нещодавні відвідування місць неволі дозволять забезпечити більш регулярний доступ до всіх військовополонених.

«Ці відвідування є важливим кроком для збереження людяності в умовах жорстокості міжнародного збройного конфлікту. Ми маємо змогу перевірити, як поводяться з військовополоненими, і забезпечити, щоб сім’ї отримали звістки», - наголошує Сполярич.

Минулого тижня експерти здійснили одне дводенне відвідування українських військовополонених, а цього тижня буде ще одне. Вони також відвідали й російських військовополонених. Ще більше відвідувань заплановано до кінця місяця.

Президентка МКЧХ звернулася до родин військовополонених, запевнивши, що їхні близькі «є головним пріоритетом (організації – ред.), яка не знатиме спокою, поки не відвідає усіх військовополонених».

«Більшість звісток (від полонених – ред.) – це короткі повідомлення з висловленням любові та новини особистого характеру. Дехто просить свої родини не хвилюватися. Інші просять їх надіслати цигарки, шкарпетки та солодощі. Усі ці послання є рятівною опорою для змучених родичів», - наголошує вона.

Усі військовополонені мають право на регулярні відвідування делегатами МКЧХ відповідно до Третьої Женевської конвенції. У комітеті наглошують на важливості безперешкодного багаторазового доступу до усіх полонених, без свідків, незалежно від місця їхнього утримання.