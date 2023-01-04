На Apple TV досі доступний фільм «Ополченочка», який зняли окупанти у «ЛНР»

На сервісі Apple TV для деяких країн досі доступний пропагандистський фільм «Ополченочка», який зняли на території, що тимчасово окупована контрольованим Росією угрупуванням «ЛНР». Увагу на це звернуло видання «Бабель».

Зазначається, що фільм можуть переглянути жителі Білорусі, Росії, Таджикистану, Туркменістану, Молдови, Вірменії та Азербайджану, в яких офіційно запущено Apple TV. Водночас, на сайті наголошується, що фільм знятий в Україні, хоч його й знімала «студія» бойовиків «Лугафільм».