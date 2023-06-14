ООН досі не отримала від Росії гарантій безпеки по доступу до окупованих територій

Гуманітарні організації співпрацюють з українською владою.

Офіс ООН з координації гуманітарних питань досі не отримав від Російської Федерації гарантій безпеки, необхідних для надання гуманітарними організаціями підтримки контрольованим окупантами територіям на лівому березі Херсонщини, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС, повідомляє CNN, інформує ZN.ua.

ООН досі не отримала від Росії гарантій безпеки по доступу до окупованих територій
© unsplash/matreding

«Російська Федерація ще не надала гарантії безпеки, необхідні для перетину лінії фронту на лівий берег Дніпра, включно з Олешками», – заявила координаторка ООН з гуманітарних питань в Україні Деніз Браун.

Браун додала, що Організація продовжить надавати допомогу в контрольованих Україною районах і докладе усіх зусиль, щоб дістатися до тих людей, які опинилися в безвиході через повінь і потребують допомоги, незалежно від того, де вони знаходяться.

Деніз Браун також засудила нічні ракетні удари по Кривому Розі, де загинули одинадцятеро людей, заявивши, що вторгнення Росії знову забрало життя та принесло страждання народу України.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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