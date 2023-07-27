Контрнаступ ЗСУ: Глава Пентагону каже, що Україна має низку доступних варіантів

За його словами, українські сили добре підготовлені і натреновані для досягнення успіху.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна має “низку доступних варіантів”на тлі того, як залучає більше сил для контрнаступу проти Росії. Про це повідомляє CNN .

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Остін не коментував стан контрнаступу або конкретні деталі боїв, але сказав, що Україна "зберігає живу силу і техніку", навіть якщо її війська прокладають шлях через мінні поля та інші перешкоди.

"У них все ще є низка варіантів, і ми можемо очікувати, що вони продовжуватимуть тиснути", - сказав Остін.

"Україна добре підготовлена і добре натренована для досягнення успіху, і, як ви чули від мене минулого тижня, вони наполегливо боролися, працювали над тим, щоб пройти через мінні поля та інші перешкоди, але вони все ще мають велику бойову міць", - сказав Остін.

Раніше CNN повідомляло, що Україна залучила більше сил для контрнаступу на південному сході після майже двох місяців повільного прогресу, що, за словами двох американських чиновників, є ознакою того, що ЗСУ виявили потенційні слабкі місця в російських оборонних лініях, які можуть бути використані.