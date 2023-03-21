В УПЦ МП скаржаться, що їм закрили доступ до печер та мощів Лаври: "молитва у храмах..."

УПЦ МП закрили доступ до печер і мощів Києво-Печерської лаври.

Як повідомили в Українській православній церкві Московського патріархату, Монахам та віруючим Української православної церкви, афілійованої з Російською православною церквою, з 21 березня заборонили заходити до печер Києво-Печерської лаври, бо комісія оцінює збереження культурних цінностей.

"20 березня 2023 року від керівництва національного заповідника "Києво-Печерська лавра" на адресу монастиря надійшов лист із повідомленням про те, що відтепер доступ до Ближніх та Далеких печер музеєм буде припинено через роботу комісії, яка визначатиме рівень збереження "культурних цінностей" (саме так представники Мінкульту та заповідника називають мощі преподобних та інші святині).

Також у зв'язку з цим припиняється доступ до Хрестовоздвиженського храму, Аннозачатіївського храму та храму на честь Собору всіх преподобних Печерських (Теплий храм). Тобто молитва у цих храмах буде неможлива”, - йдеться у повідомленні.