Великодню службу митропиолит ПЦУ Епіфаній проведе в Успенському соборі Києво-Печерської лаври
Однак час богослужіння поки невідомий.
Великодню службу митрополит Православної церкви України Епіфаній проведе в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, про що сам повідомив розповів «
«Це спричиняє трішки труднощів, бо в цей час люди не мають права пересуватися. Молитва буде в Лаврі в Успенському соборі, але скоріше за все після комендантської години вранці», – зазначив Епіфаній.
Він також висловився щодо ситуації з УПЦ МП, які не хочуть покидати Лавру.
«Ми не за те, аби виселяли монахів з Києво-Печерської Лаври. Ми за те, щоб дух «русского мира» тут не панував. Щоб Лавра була українською, щоб в ній завжди линула молитва українською мовою за нашу Україну», – заявив Епіфаній.
Він переконаний, що українізація Лаври є неминучою. У Верхній Лаврі вже постійно звершується богослужіння ПЦУ, а з часом будуть «мирно та спокійно»» молитися і в Нижній Лаврі.