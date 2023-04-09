Великодню службу митропиолит ПЦУ Епіфаній проведе в Успенському соборі Києво-Печерської лаври

Однак час богослужіння поки невідомий.

Великодню службу митрополит Православної церкви України Епіфаній проведе в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, про що сам повідомив розповів «Суспільному». Час богослужіння уточнять додатково, адже діє комендантська година, інформує ZN.ua.

Великодню службу митропиолит ПЦУ Епіфаній проведе в Успенському соборі Києво-Печерської лаври
© Василь Артюшенко, ZN.UA

«Це спричиняє трішки труднощів, бо в цей час люди не мають права пересуватися. Молитва буде в Лаврі в Успенському соборі, але скоріше за все після комендантської години вранці», – зазначив Епіфаній.

Він також висловився щодо ситуації з УПЦ МП, які не хочуть покидати Лавру.

«Ми не за те, аби виселяли монахів з Києво-Печерської Лаври. Ми за те, щоб дух «русского мира» тут не панував. Щоб Лавра була українською, щоб в ній завжди линула молитва українською мовою за нашу Україну», – заявив Епіфаній.

Він переконаний, що українізація Лаври є неминучою. У Верхній Лаврі вже постійно звершується богослужіння ПЦУ, а з часом будуть «мирно та спокійно»» молитися і в Нижній Лаврі.





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