Уряд дозволив проведення конкурсу з відбору членів Наглядової ради «Оператора ГТС України»

Відповідні зміни внесено до постанови Кабміну.

Уряд вніс зміни до постанови КМУ, які дозволять проведення конкурсу з відбору членів Наглядової ради «Оператора ГТС України», йдеться у повідомленні Міністерства економіки України. Відповідну постанову було затверджено на засіданні Кабінету Міністрів України 25 липня, інформує ZN.ua.

Уряд дозволив проведення конкурсу з відбору членів Наглядової ради «Оператора ГТС України»
© Денис Шмигаль/Telegram

ТОВ «Оператор ГТС України» включено до переліку компаній, де відбір незалежних членів наглядових рад відбувається за результатами конкурсу із залученням рекрутерів.

У повідомленні наголошується, що призначення членів наглядової ради буде відбуватись через Комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств із залученням міжнародних партнерів. Відповідну постанову було затверджено на засіданні Кабінету Міністрів України 25 липня 2023 року.

Згідно з чинним законодавством, на період дії воєнного стану конкурсний відбір керівників, голів виконавчих органів та членів наглядових рад суб’єктів господарювання державного сектору економіки не проводиться. Однак існує окремий перелік виключень для держпідприємств, на які ця заборона не поширюється.

Камбін вніс ТОВ «Оператор ГТС України» до цього переліку, тож має бути проведений прозорий конкурс на відбір членів наглядової ради компанії, що, в свою чергу, забезпечить належний рівень її незалежності та відповідатиме принципам корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку.

В Мінекономіки додали, що політика Уряду передбачає залишення у державній власності лише близько сотні стратегічних підприємств, які мають пройти через процес реформи корпоративного управління для того, щоб їхня робота стала більш ефективною, а прозора структура управління дозволить залучати інвестиції до таких держкомпаній.

«Реформа корпоративного управління ТОВ «Оператор ГТС України» — це виконання зобов‘язань України перед міжнародними партнерами. Уряд взяв на себе обов’язки щодо призначення наглядової ради ТОВ «Оператор ГТС України» до жовтня 2023 року. Це передбачено в меморандумі з МВФ і є одним із структурних маяків документу. Також, призначення наглядової ради передбачено в меморандумі між Україною та ЄС про макрофінансову допомогу», — йдеться у повідомленні.

ТОВ «Оператор ГТС України» – природна монополія, яка забезпечує транспортування природного газу споживачам України та країн Європейського Союзу. Було створене у 2019 році з метою виконання міжнародних зобов’язань перед Енергетичним Співтовариством щодо забезпечення незалежності оператора газотранспортної системи України.

15 листопада 2019 року президент Володимир Зеленський підписав закон про анбандлінг. Закон «Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу» № 264-9 було прийнято Верховною Радою 31 жовтня.

Він передбачає створення оператора ГТС, незалежного від "Нафтогазу".

Проведення анбандлінга зробить можливим укладення нового договору про транзит газу згідно з європейським енергетичним законодавством.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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