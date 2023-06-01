Литва побоюється провокацій з боку Білорусі під час проведення саміту НАТО

Мінськ знову може використати кейс із нелегальними мігрантами.

Під час проведення Вільнюського саміту НАТО у липні білоруський режим може знову використати нелегальних мігрантів проти Литви, припустив голова Служби державного кордону Литви Рустамас Любаєвас, повідомляє DELFІ, інформує ZN.ua.

Литва побоюється провокацій з боку Білорусі під час проведення саміту НАТО
© skyleaftv.com

«Підтримуємо постійний контакт зі службами розвідки та контррозвідки, оцінюємо обстановку на державному кордоні. На сьогоднішній день мені не хотілося б називати якісь конкретні ризики. Одним із можливих ризиків, що входять до зони нашої відповідальності, є використання нелегальної міграції з метою дестабілізації обстановки в час проведення заходу», – повідомив Любаєвас на організованій МВС пресконференції.

За словами керівника відомства, незважаючи на те, що на сьогоднішній день потік нелегальних мігрантів на литовському кордоні скоротився, білоруський режим все ж таки може знову спробувати відновити нелегальну міграцію під час саміту НАТО.

«Є ймовірність, що режим Лукашенка та його поплічники спробують використати цю зброю проти нас, організуючи виштовхування нелегальних мігрантів на нашу територію або до заходу або під час нього», — зазначив він.

Водночас, голова Служби державного кордону запевнив, що ситуація перебуває під безперервним наглядом та контролем.

«За ситуацією на державному кордоні ведеться безперервне спостереження, також ведеться спостереження і за ситуацією в сусідніх державах: йдеться не лише про Республіку Білорусь, а й про Російську Федерацію, і наші відомства ведуть цей моніторинг», – наголосив він.

На початку травня у Литві завершився термін дії надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю та Росією, що був введений ще у 2021 році, коли до країни через територію Білорусі намагалися проходити тисячі мігрантів з Іраку та Сирії.

У червні 2021 року невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна не заважатиме транзиту нелегальних мігрантів і наркотиків до Європи. Так він відповів на «гібридну війну європейських країн проти Білорусі».


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
СБУ викрила та затримала колишнього комуніста - агента ФСБ у ЗапоріжжіСБУ викрила та затримала колишнього комуніста - агента ФСБ у Запоріжжі
На території Білорусі підрозділи росіян готуються до війни в Україні - ГенштабНа території Білорусі підрозділи росіян готуються до війни в Україні - Генштаб
Ракети Storm Shadow показали максимальну ефективність – РезніковРакети Storm Shadow показали максимальну ефективність – Резніков
Веніславський: До завершення війни навряд чи буде ухвалено рішення щодо вступу України до НАТОВеніславський: До завершення війни навряд чи буде ухвалено рішення щодо вступу України до НАТО
У Фінляндії попередили про можливий розпад ОБСЄ вже 2024 рокуУ Фінляндії попередили про можливий розпад ОБСЄ вже 2024 року
Блок рекламы


Похожие новости
Сейм Латвії закликав НАТО запросити Україну до Альянсу цього літаСейм Латвії закликав НАТО запросити Україну до Альянсу цього літа
Ми не можемо говорити про членство України у НАТО в розпал війни – БербокМи не можемо говорити про членство України у НАТО в розпал війни – Бербок
На липневому саміті НАТО обговорюватиметься питання вступу України до Альянсу після війни - прем'єр ЛатвіїНа липневому саміті НАТО обговорюватиметься питання вступу України до Альянсу після війни - прем'єр Латвії
Анатолій Чубайс та Віталій Чухлєбов внесені НАЗК у список осіб, на яких досі не накладені санкціїАнатолій Чубайс та Віталій Чухлєбов внесені НАЗК у список осіб, на яких досі не накладені санкції
Через територію Білорусі відбувалося примусове переміщення українських дітей і військовополонених – ЛубінецьЧерез територію Білорусі відбувалося примусове переміщення українських дітей і військовополонених – Лубінець
Мецола: Атака дронів на Москву не впливає на підтримку України з боку ЄСМецола: Атака дронів на Москву не впливає на підтримку України з боку ЄС
Сенат Чехії виступив за якнайшвидший вступ України до НАТОСенат Чехії виступив за якнайшвидший вступ України до НАТО
У МЗС Швеції заявили, що очікують на прогрес щодо їхнього вступу до НАТО після президентських виборів у ТуреччиніУ МЗС Швеції заявили, що очікують на прогрес щодо їхнього вступу до НАТО після президентських виборів у Туреччині
Веніславський: До завершення війни навряд чи буде ухвалено рішення щодо вступу України до НАТОВеніславський: До завершення війни навряд чи буде ухвалено рішення щодо вступу України до НАТО
Росія за кілька місяців зменшила кількість своїх військових у БілорусіРосія за кілька місяців зменшила кількість своїх військових у Білорусі
Последние новости
Подгружаем последние новости