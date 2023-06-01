Литва побоюється провокацій з боку Білорусі під час проведення саміту НАТО

Мінськ знову може використати кейс із нелегальними мігрантами.

Під час проведення Вільнюського саміту НАТО у липні білоруський режим може знову використати нелегальних мігрантів проти Литви, припустив голова Служби державного кордону Литви Рустамас Любаєвас, повідомляє DELFІ, інформує ZN.ua .

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«Підтримуємо постійний контакт зі службами розвідки та контррозвідки, оцінюємо обстановку на державному кордоні. На сьогоднішній день мені не хотілося б називати якісь конкретні ризики. Одним із можливих ризиків, що входять до зони нашої відповідальності, є використання нелегальної міграції з метою дестабілізації обстановки в час проведення заходу», – повідомив Любаєвас на організованій МВС пресконференції.

За словами керівника відомства, незважаючи на те, що на сьогоднішній день потік нелегальних мігрантів на литовському кордоні скоротився, білоруський режим все ж таки може знову спробувати відновити нелегальну міграцію під час саміту НАТО.

«Є ймовірність, що режим Лукашенка та його поплічники спробують використати цю зброю проти нас, організуючи виштовхування нелегальних мігрантів на нашу територію або до заходу або під час нього», — зазначив він.

Водночас, голова Служби державного кордону запевнив, що ситуація перебуває під безперервним наглядом та контролем.

«За ситуацією на державному кордоні ведеться безперервне спостереження, також ведеться спостереження і за ситуацією в сусідніх державах: йдеться не лише про Республіку Білорусь, а й про Російську Федерацію, і наші відомства ведуть цей моніторинг», – наголосив він.

На початку травня у Литві завершився термін дії надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю та Росією, що був введений ще у 2021 році, коли до країни через територію Білорусі намагалися проходити тисячі мігрантів з Іраку та Сирії.

У червні 2021 року невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна не заважатиме транзиту нелегальних мігрантів і наркотиків до Європи. Так він відповів на «гібридну війну європейських країн проти Білорусі».