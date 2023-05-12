ПЦУ перевірятиме священників УПЦ МП, які захочуть перейти до української церкви – Епіфаній

Епіфаній пояснив, яких саме священників перевірятимуть.

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній заявив, що ПЦУ перевірятиме священників Московського патріархату, які переходять до української церкви, передають «Волинські новини». За словами очільника ПЦУ, останнім часом громади долучаються до Православної церкви України разом із настоятелями, інформує ZN.ua.

ПЦУ перевірятиме священників УПЦ МП, які захочуть перейти до української церкви – Епіфаній
© Микола Лазаренко

«Якщо священник не проповідував відкрито ідеологію «русского міра», не заплямував себе цією ідеологією, то, звичайно, ми приймаємо його. Щодо цього можна пересвідчитись дуже легко – зі слів громади. Коли громада вирішує про перехід і священник підтримує громаду, це засвідчує, що він є патріотом, хоч і перебував певний час у складі московського патріархату», – зазначив Епіфаній.

Він переконаний, що в УПЦ МП є багато священників, які є патріотами України. Однак, предстоятель ПЦУ не відкидає, що до Православної церкви України захочуть в майбутньому перейти і ті священники, які проповідують зараз ідеологію ворога.

«Звичайно, що ті священнослужителі та архієреї, які відкрито проповідували цю ідеологію, які мають російські паспорти, але в майбутньому захочуть перейти в ПЦУ, повинні покаятися, відмовитися від російського громадянства, відректися від ідеології русского міра. Тоді й буде відповідне рішення щодо їхнього прийняття до складу ПЦУ. Я бачу і чую, що українське суспільство турбується про це. Тому ми будемо перевіряти, робити все задля того, щоб такі люди, прийшовши до української церкви, не руйнували її зсередини», – додав Епіфаній.

Мешканці маленької громади Рославичі, що під Києвом, пройшли свій довгий офіційний шлях переходу з УПЦ МП до Православної церкви України. Вони зіткнулися з протидією чиновників, телефонним правом і судом. Але перемогли. Тепер у храмі села служить священник ПЦУ отець Вікентій. Хоча його колишній господар — отець Ференц — ще ходить селом, святить паски і поминає когось на сільському цвинтарі... І в цьому є елемент глибокої драми, яка розгортається в Україні.





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