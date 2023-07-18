Експорт зброї з Болгарії зріс на 200% після початку російсько-української війни

Країна переходить на виробництво снарядів європейського зразка.

Експорт зброї з Болгарії після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну збільшився на 200%. Про це заявив у понеділок міністр економіки Болгарії Богдан Богданов, повідомляє Euractiv, інформує ZN.ua.

Експорт зброї з Болгарії зріс на 200% після початку російсько-української війни
© Regnum

У 2022 році експорт озброєнь з Болгарії склав 1,7 мільярда євро, що дорівнює 2% валового внутрішнього продукту країни.

“Болгарська збройова промисловість розвивається, і метою є модернізація виробництва. Ми намагаємося забезпечити безпечне середовище для людей, які працюють на цих заводах”, – розповів міністр економіки.

На даний момент Болгарія намагається швидко адаптувати свої оборонні заводи до виробництва систем озброєння і 155-мм артилерійських боєприпасів.

Ще у 2022-му країна постачала Києву переважно боєприпаси для старих радянських систем озброєння, на які Україна значною мірою продовжує покладатися на полі бою з російськими окупантами.

Експорт через посередників став результатом політики проросійського президента Болгарії Румена Радева та проросійської Болгарської соціалістичної партії, які відмовилися продавати зброю напряму до України.

Однак зараз країною керує прозахідний уряд, для якого постачання озброєнь не є табу. За словами міністра економіки, Болгарія вжила всіх необхідних заходів для підвищення безпеки виробництва та людей на оборонних заводах.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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