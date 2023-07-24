Президент Румунії засудив обстріл РФ української портової інфраструктури Дунаю

Глава держави заявив, що такі атаки Росії створюють серйозні ризики для безпеки в Чорному морі.

Президент Румунії Клаус Йоганні заявив, що атаки РФ інфраструктури на Дунаї створюють серйозні ризики для безпеки в Чорному морі, інформує ZN.ua.

"Я рішуче засуджую нещодавні атаки Росії на українську цивільну інфраструктуру на Дунаї, дуже близько до Румунії. Ця нещодавня ескалація створює серйозні ризики для безпеки в Чорному морі", - зазначив глава держави в Twitter.

За його словами, це також впливає на подальший транзит зерна з України та на глобальну продовольчу безпеку.


Анна Конюченко, ZN.ua





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