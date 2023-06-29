Сусідні країни захочуть бачити українські війська на своїй території – Зеленський

Президент вважає, що після перемоги і вступу до НАТО Україна стане гарантом миру і свободи у регіоні.

Після перемоги України над агресором союзники хотітимуть, щоб українські бойові бригади розміщувалися на землі наших сусідів. Таке своє переконання президент України Володимир Зеленський висловив, представляючи орієнтири Української доктрини на пленарному засіданні Верховної Ради з нагоди Дня Конституції України. Про це повідомило Офіційне інтернет-представництво глави держави, інформує ZN.ua.

Сусідні країни захочуть бачити українські війська на своїй території – Зеленський
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«НАТО гарантуватиме безпеку для України, а наші сили оборони й безпеки гарантуватимуть безпеку та захист для інших членів НАТО», – так окреслив Зеленський можливу роль України у НАТО, коли вона стане членом цього альянсу. Зеленський каже, що після перемоги Україна буде донором безпеки для всієї Європи та світу.

«Як повноправний член НАТО Україна гарантуватиме, що повсюдно в нашому регіоні пануватимуть мир і свобода», – переконаний Володимир Зеленський.


Іван Шевчук, ZN.ua





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