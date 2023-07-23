Епіфаній про удар по собору в Одесі: «Черговий вияв сатанинської злоби «русского міра»

Митрополит зазначив, що благословення глави РПЦ Гундяєва - це прокляття.

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній відреагував на ворожий удар по Спасо-Преображенському собору Одеси. Його коментар у Facebook опублікував митрополит Білоцерківський Євстратій Зоря, інформує ZN.ua .

«Глибоко вражає і засмучує черговий вияв сатанинської злоби «русского міра» - руйнування собору в Одесі. Ця нині понівечена внаслідок російської атаки духовна і архітектурна окраса південної перлини України поповнила число кількасот українських храмів, знищених чи пошкоджених внаслідок агресії РФ », – процитував Зоря Епіфанія.

Предстоятель ПЦУ нагадав, що в 2010 році Спасо-Преображенський собор в Одесі відкривав очільник РПЦ Кіріл Гундяєв. Той самий, який зараз благословляє російських військових вбивати українців.

«Благословення Гундяєва – то прокляття, слова його - виправдання беззаконня, і дії його – служіння імперії зла. Співчуваю всім, хто сьогодні в Одесі постраждав від російської атаки. А всім, хто досі вважає Гундяєва духовним своїм вождем, особливо тут, в Україні – бажаю прозріти і нарешті припинити потурання злу», – додав Епіфаній.

Росіяни вдарили по Одещині щонайменше п’ятьма видами ракет всіх видів базування. Вони застосували «Калібри», «Онікси», Х-22, а також «Іскандер-К» та балістичні «Іскандер-М».

За даними поліції, внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще 22 – дістали поранення. Серед поранених четверо дітей. До лікарень міста шпиталізовано 14 одеситів, зокрема троє дітей. У місті пошкоджено понад 40 будівель.