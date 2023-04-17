Окупанти на Луганщині оголосили призов на військову службу 18-річних — ОВА

Тим часом у Сєвєродонецьку підрядні організації загарбників не виплачують гроші місцевим робітникам.

Російські загарбники на тимчасово окупованій території Луганщини оголосили військовий призов 18-річних юнаків. Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація, інформує ZN.ua .

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Зокрема, у так званій «ЛНР» ввели в дію указ про забезпечення призову на військову службу громадян 1996-2005 років народження. Тобто, забиратимуть тих, кому цього року тільки виповнюється 18 років.

«У ті громади, де військові комісаріати відсутні, для забезпечення планової роботи призовних комісій буде організовано доставку членів комісій», - додали в ОВА.

Тим часом у Сєвєродонецьку підрядні організації загарбників не виплачують місцевим робітникам гроші.

У місті підрядні організації за невеликі кошти наймають місцеве чоловіче населення на показові роботи з відновлення. Останні погоджуються, бо вибору зайнятися чимось іншим в них фактично немає. Однак після завершення робіт на об’єкті кошти чоловікам просто не виплачують. Після цього загарбники шукають нових охочих.

Крім того, в низці населених пунктів Луганщини окупанти так і не вирішили проблеми з електроенергією внаслідок березневої негоди, після якої минуло вже більше двох тижнів.

«До прикладу, навколо того ж Сєвєродонецька. Жителів Борівського прохають почекати ще півтора місяця – до літа», - кажуть в ОВА.

Також в ОВА розповіли про ворожі обстріли за минулу добу, 15 квітня. Артилерійських обстрілів військ РФ зазнали Стельмахівка, Невське та Білогорівка.

За словами глави Луганської обласної військової адміністрації Артема Лисогора, ворог знову намагався просунутися в бік Білогорівки та Діброви. Однак українські військові відбили ці спроби наступу.

«Наші захисники завдяки злагоджено побудованій обороні щодня знижують боєздатність армії РФ . Противник намагається йти в атаку, але відступає, зазнаючи значних втрат», – сказав Лисогор.

Раніше повідомлялося про плани загарбників почати підготовку до нової хвилі мобілізації на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

Що робити українцям, аби уникнути російської мобілізації, та як чинити тим, кому вже вручили повістку? Про це — у статті Єви Юрченко «Свої воюють проти своїх: як не стати гарматним м’ясом».