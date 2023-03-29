Архімандрит Авраамій перейшов у ПЦУ і став в.о. намісника Лаври: він звернувся до братії

Нові обов'язки Авраамію надав сам митрополит Епіфаній.

Архімандрит Авраамій перейшов у ПЦУ і став в.о. намісника Лаври: він звернувся до братії
© Православна церква України

Архімандрит Авраамій звернувся до предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія з проханням перейти з Української православної церкви (Московського патріархату) в братію Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у складі ПЦУ. Епіфаній погодився та призначив Авраамія новим виконувачем обов'язків намісника монастиря, повідомила пресслужба ПЦУ.

Після цього він звернувся до братії нижньої Лаври, контрольованої УПЦ МП, вже у якості намісника, закликавши її представників визнати "нову канонічну реальність" та прийняти аналогічне рішення. На думку архімандрита, ченцям варто залишитися в монастирі, але вже у складі Православної церкви України під омофором Епіфанія.

"Готовий до спілкування з Вами та прагну разом з вами потрудитися для оновлення нашої обителі як справжнього монастиря і місця духовного оновлення для ченців та всіх вірних", – додав Авраамій.

Він також визнав, що до формування сьогоднішніх подій з виселенням УПЦ МП з території Києво-Печерської лаври причетний, у тому числі, її попередній намісник Павло, інформує ZN.ua.

"Нас дотепер намагаються переконати, що єдиною причиною цих подій є ставлення держави. Однак слід чесно визнати – наш дотеперішній намісник і священноначаліє в особі митрополита і Синоду крок за кроком формували сумну ситуацію, в якій ми опинилися. Замість діалогу – закритість і погрози. Замість усвідомлення необхідності правдиво, щиро і остаточно розірвати підлеглість Москві, що веде проти нас війну – туманні та половинчасті рішення і заяви, які кожен тлумачить як бажає. Замість пошуків шляхів єднання православних і примирення – розпалювання ворожнечі та протистояння", – зазначив архімандрит.


Максим Царук, ZN.ua





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