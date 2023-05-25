СБУ затримала організатора провокацій у Києво-Печерській лаврі

Релігійному блогеру повідомили про підозру.

Служба безпеки України затримала одного з організаторів проросійських провокацій у Києво-Печерській лаврі. Затриманий організовував замовні акції протесту та поширював наративи Кремля, повідомляє пресслужба СБУ, інформує ZN.ua.

СБУ затримала організатора провокацій у Києво-Печерській лаврі
© СБУ

Організатором виявився релігійний блогер, заступник керівника проросійської організації «Единое отечество» та учасник релігійно-політичної організації РПЦ «Союз православних братств України».
Як виявили правоохоронці, він виступав одним з лідерів провокацій на території Києво-Печерської лаври наприкінці березня 2023 року. Чоловік підбурював людей до масових заворушень і давав інтерв’ю, в яких безпідставно звинувачував Україну у розв’язанні війни.

Свої проросійські заяви він записував і транслював на YouTube-каналі «Святая Русь». Канал налічує близько 23 тисяч підписників.

Після повномасштабного вторгнення зрадник публічно підтримав загарбницьку політику вищого військово-політичного керівництва РФ і виправдовував захоплення українських територій. У підозрюваного правоохоронці вилучили заборонену символіку і поліграфічну продукцію, яку використовують пропагандисти РФ.

Наразі агітатору повідомили про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Йому загрожує до восьми років за ґратами.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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