СБУ затримала організатора провокацій у Києво-Печерській лаврі

Релігійному блогеру повідомили про підозру.

Служба безпеки України затримала одного з організаторів проросійських провокацій у Києво-Печерській лаврі. Затриманий організовував замовні акції протесту та поширював наративи Кремля, повідомляє пресслужба СБУ , інформує ZN.ua .

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Організатором виявився релігійний блогер, заступник керівника проросійської організації «Единое отечество» та учасник релігійно-політичної організації РПЦ «Союз православних братств України».

Як виявили правоохоронці, він виступав одним з лідерів провокацій на території Києво-Печерської лаври наприкінці березня 2023 року. Чоловік підбурював людей до масових заворушень і давав інтерв’ю, в яких безпідставно звинувачував Україну у розв’язанні війни.

Свої проросійські заяви він записував і транслював на YouTube-каналі «Святая Русь». Канал налічує близько 23 тисяч підписників.

Після повномасштабного вторгнення зрадник публічно підтримав загарбницьку політику вищого військово-політичного керівництва РФ і виправдовував захоплення українських територій. У підозрюваного правоохоронці вилучили заборонену символіку і поліграфічну продукцію, яку використовують пропагандисти РФ .