СБУ затримала "праву руку" Шелкова, який вивозив титан з України для виробництва "Калібрів"

СБУ затримала Александра Федосєєва.

Служба безпеки України затримала у Дніпрі Александра Федосєєва. Він є "правою рукою" підсанкційного мільярдера Міхаіла Шелкова, якому нещодавно оголосили підозру за вивіз титану з України. Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує ZN.ua.

СБУ затримала
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Як виявили правоохоронці під час слідства, Шелков з Федосєєвим налагодили схему вивезення з України до РФ титанової сировини. Там її використовували у ВПК та для виробництва ракет типу "Калібр", бойових літаків МіГ-35 та СУ-35, вертольотів Ка-52.

Затриманий Федосєєв є радником гендиректора металургійної корпорації "ВСМПО-АВІСМ", яка належить російському мільярдеру Шелкову. Саме через неї Шелков налагодив постачання до Росії корисних копалин з родовищ підконтрольного йому Демурінського гірничо-збагачувального комбінату в Дніпропетровській області.

За його дорученням, Федосєєв ще до 24 лютого 2022 року прибув в Україну для контролю за бізнесом. Таким чином спільники переправили до РФ майже 11 тонн мінералів загальною вартістю майже 2 млн дол.

СБУ повідомила Шелкову і Федосєєву про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Під час обшуків правоохоронці виявили російський паспорт і документи з доказами незаконної діяльності. Наразі Федосєєв знаходиться під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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