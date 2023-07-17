СБУ затримала зрадника: був учасником "самооборони Криму" та допомагав захоплювати українські міста

Йому інкримінують одразу три статті Кримінального кодексу.

Служба безпеки України затримала колишнього учасника незаконного збройного формування "самооборона Криму". У 2014 році він брав участь у захопленні адміністративних будівель на території Судака, повідомляє пресслужба СБУ , інформує ZN.ua .

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З-поміж іншого, зрадник патрулював вулиці, чергував на блок-постах та охороняв прокремлівські мітинги, які організовували російські спецслужби. На таких заходах чоловік обшукував місцевих та їхні авто. Як правило, після цього він затримував людей, а спецслужби відвози їх потім у "невідомому напрямку".

Зрадник брав участь в оточенні створених РФ "тервиборчкомів", які були залучені до проведення так званого референдуму стосовно "приєднання" Криму до Росії. За таку лояльність до окупантів бойовик отримав від них медаль "за захист Криму" 2014 року.

Через конфлікт з ватажками бойовиків, до початку повномасштабного вторгнення РФ зрадник, прикидаючись переселенцем з півдня, переїхав до Вінницької області до родичів. Потім чоловік переїхав до Одеси, де вирішив "залягти на дно".

СБУ встановила його місцеперебування і затримала. Під час здійснення обшуків у бойовика виявили речові докази його протиправної діяльності, у тому числі медаль "за захист Криму".

Зраднику повідомили про підозру одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 260 (участь у незаконному збройному формуванні).

Наразі чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує 15 років за ґратами.