СБУ затримала у Куп'янську чоловіка, який здавав бойовикам рух бойової авіації

Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Служба безпеки України затримала ворожого інформатора, який фіксував та передавав РФ напрямки польотів бойових вертольотів Збройних Сил над Куп’янськом. Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує ZN.ua.

СБУ затримала у Куп'янську чоловіка, який здавав бойовикам рух бойової авіації
© СБУ

Зловмисником є місцевий житель, який тримав контакт з бойовиком з окупаційного угруповання РФ на східному фронті. Чоловік передавав через бойовика окупантів інформацію про місця дислокації та переміщення ЗСУ у Куп‘янському районі. Окупантів найбільше цікавили напрямки польотів української бойової авіації.

З-поміж іншого зрадник зливав РФ маршрути переміщення бронетанкових підрозділів ЗСУ поблизу лінії фронту. Також він документував та надсилав окупантам фото наслідків повітряних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури.

СБУ повідомила інформатору окупантів про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Відповідальність передбачена за несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України. Зараз чоловік перебуває під вартою, йому загрожує до восьми років за ґратами.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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