В Мінкульті показали наслідки користування УПЦ МП приміщеннями Лаври

Деякі приміщення мають вигляд як після погрому.

Комісія Міністерства культури та інформаційної політики України нарешті змогла частково розпочати роботу з прийому-передачі державного майна Києво-Печерської лаври, повідомили у середу в міністерстві, інформує ZN.ua.

В Мінкульті показали наслідки користування УПЦ МП приміщеннями Лаври
© Міністерство культури та інформаційної політики України/Telegram

«Комісія МКІП нарешті працює, хоч і не без перешкод», - заяивли у відомстві та показали наслідки безоплатного користування Лаврою представниками Української православної церкви Московського патріархату.

На фото видно понищене майно, видерті двері, зруйновані стіни та навіть видерте покриття підлоги.

«Фіксуємо заявою про злочин за ст. 298 ККУ «Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини», - заявили в Мінкульті.

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Ірина Знась, ZN.ua





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