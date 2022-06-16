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2022-06-16
Патриарха Кирилла внесли в секционный список Великобритании
Великобритания внесла в список лиц, подпадающих под санкции из-за роSSийского вторжения в Украину, главу Русской православной церкви патриарха Кирилла, сообщают роSSийские СМИ.
«Британские власти внесли в санкционный список патриарха Кирилла», - говорится в сообщении.
Под санкции также попали руководитель компании "Волга-Днепр", замглавы администрации Херсонской области и уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Ирина Знась, ZN.ua