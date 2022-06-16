Патриарха Кирилла внесли в секционный список Великобритании

Великобритания внесла в список лиц, подпадающих под санкции из-за роSSийского вторжения в Украину, главу Русской православной церкви патриарха Кирилла, сообщают роSSийские СМИ.

«Британские власти внесли в санкционный список патриарха Кирилла», - говорится в сообщении.

Под санкции также попали руководитель компании "Волга-Днепр", замглавы администрации Херсонской области и уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова.


Ирина Знась, ZN.ua





Интересные новости
"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки
Интерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июняИнтерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июня
РоSSия готовит к войне в Украине третьи резервные батальоны войск — британская разведкаРоSSия готовит к войне в Украине третьи резервные батальоны войск — британская разведка
В Лисичанске по указу Зеленского создадут военную администрациюВ Лисичанске по указу Зеленского создадут военную администрацию
Выезд мужчин за границу: кому еще позволят покинуть пределы страныВыезд мужчин за границу: кому еще позволят покинуть пределы страны
Блок рекламы


Похожие новости
Принц Чарльз осуждает план Великобритании по депортации беженцев в Руанду - СМИПринц Чарльз осуждает план Великобритании по депортации беженцев в Руанду - СМИ
Названы имена оккупантов, которые удерживали гражданских в “подвале смерти”: списокНазваны имена оккупантов, которые удерживали гражданских в “подвале смерти”: список
Турция поставила Швеции и Финляндии 10 условий для снятия вето на вступление в НАТО: списокТурция поставила Швеции и Финляндии 10 условий для снятия вето на вступление в НАТО: список
Угроза отставки Бориса Джонсона: чего ожидать Украине в случае смены лидера ВеликобританииУгроза отставки Бориса Джонсона: чего ожидать Украине в случае смены лидера Великобритании
Церковь охвачена огнем: оккупанты обстреляли Святогорскую лавру Московского патриархата, фотоЦерковь охвачена огнем: оккупанты обстреляли Святогорскую лавру Московского патриархата, фото
РоSSия не будет использовать тактическое ядерное оружие в Украине - посол РФ в ВеликобританииРоSSия не будет использовать тактическое ядерное оружие в Украине - посол РФ в Великобритании
Еретик и создатель "русского мира": ПЦУ просит Вселенского патриарха низложить патриарха КириллаЕретик и создатель "русского мира": ПЦУ просит Вселенского патриарха низложить патриарха Кирилла
ПЦУ просит Вселенского патриарха лишить Кирилла престолаПЦУ просит Вселенского патриарха лишить Кирилла престола
Литва просит Вселенского Патриарха помочь отделится от Московского патриархатаЛитва просит Вселенского Патриарха помочь отделится от Московского патриархата
Главнокомандующего Залужного включили в список 100 самых влиятельных людей по версии TIMEГлавнокомандующего Залужного включили в список 100 самых влиятельных людей по версии TIME
Последние новости
Подгружаем последние новости