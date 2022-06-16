Патриарха Кирилла внесли в секционный список Великобритании

Великобритания внесла в список лиц, подпадающих под санкции из-за роSSийского вторжения в Украину, главу Русской православной церкви патриарха Кирилла, сообщают роSSийские СМИ .

«Британские власти внесли в санкционный список патриарха Кирилла», - говорится в сообщении.

Под санкции также попали руководитель компании "Волга-Днепр", замглавы администрации Херсонской области и уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова.