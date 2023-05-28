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2023-05-28
Зеленський запропонував Раді ввести на пів століття санкції проти Ірану: Список обмежень
Президент вніс до парламенту відповідні документи.
Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови №9333 щодо введення санкцій проти Ірану. На
Крім постанови в пакеті документів також є рішення Ради нацбезпеки та оборони України про введення економічних та секторальних спеціальних санкцій, а також указ президента про введення в дію попереднього документа. При чому указ набуває чинності одночасно із затвердженням ВРУ рішення РНБОУ.
Згідно з рішенням РНБО, пропонується обмеження проти Ірану пропонують ввести на 50 років. Зокрема, це буде:
- повна заборона торговельних операцій з Іраном;
- зупинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень між Іраном територією України;
- запобігання виведенню капіталів резидентами Ірану за кордон;
- заборона передачі резидентам Ірану технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;
- заборона здійснювати інвестиції до Ісламської республіки Ірану.
Юлія Москаленко, ZN.ua