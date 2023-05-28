Зеленський запропонував Раді ввести на пів століття санкції проти Ірану: Список обмежень

Президент вніс до парламенту відповідні документи.

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови №9333 щодо введення санкцій проти Ірану. На сайті парламенту документ датований 27 травня, інформує ZN.ua .

Крім постанови в пакеті документів також є рішення Ради нацбезпеки та оборони України про введення економічних та секторальних спеціальних санкцій, а також указ президента про введення в дію попереднього документа. При чому указ набуває чинності одночасно із затвердженням ВРУ рішення РНБОУ.

Згідно з рішенням РНБО, пропонується обмеження проти Ірану пропонують ввести на 50 років. Зокрема, це буде: