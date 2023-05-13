Spiegel пише про масштабний пакет допомоги, який Німеччина надасть Україні — СПИСОК

До нього увійдуть сотні одиниць військової техніки.

Уряд Німеччини підготував масштабний пакет військової допомоги для підтримки України на суму близько 2,7 мільярда євро. Він буде наданий протягом найближчих тижнів та місяців. Про це з посиланням на урядові джерела інформує Spiegel , інформує ZN.ua .

Список техніки, яку готуються передати партнери:

20 БМП Marder;

30 танків Leopard 1;

18 колісних гаубиць (найімовірніше, мова про RCH-155);

4 системи протиповітряної оборони IRIS-T-SLM;

12 пускових установок IRIS -T-SLS і сотні керованих ракет;

200 розвідувальних безпілотників;

100 захищених бойових машин;

100 машин логістичної підтримки.

Повідомляється, що це найбільший пакет озброєнь, який Німеччина надала для посилення українських Збройних сил з початку війни в лютому 2022 року.

З новою поставкою зброї федеральний уряд зосереджується на двох напрямках. З одного боку, сухопутні війська України мають бути посилені за допомогою бронетранспортерів та основних бойових танків. Крім того, Німеччина хоче суттєво модернізувати протиповітряну оборону України.

Видання Spiegel пише, що цей пакет буде оголошено паралельно з врученням премії Карла Великого президенту України Володимиру Зеленському в неділю в Аахені, як чіткий символ німецької солідарності з Україною.