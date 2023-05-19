Австралія оновила список санкцій проти Росії

Австралія внесла до санкційного списку п'ять банків та декілька чиновників.

До свого санкційного списку Австралія додала п'ять російських банків та трьох чиновників, повідомляє «Інтерфакс». Під австралійські санкції потрапили також декілька російських компаній, інформує ZN.ua .

Зокрема, Австралія запровадила санкції проти таких банків: «Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Зеніт», банк МТС і Уральський банк реконструкції та розвитку (УБРР). Перелік чиновників в санкційному списку Австралії поповнили Юрій Чіханчін (разом з очолюваним ним відомством — Федеральна служба фінансового моніторингу РФ), Максім Орєшкін, Лариса Брічєва.

Що до компаній, які потрапили до санкційного списку, то серед них опинилися ПАТ «Полюс», ПАТ «Северсталь» та ПАТ «НК «Роснефть».