Теперь ВСУ знают, куда бить: украинская разведка получила уникальные чертежи Керченского моста

В руки украинской разведки попал уникальный документ - техническая документация по Крымскому мосту.

Об этом сообщило в Telegram Главное управление разведки Министерства обороны Украины, информирует Апостроф .

Документ имеет подробную информацию о рельефе местности, дорожном покрытии, опорах моста, противооползневых конструкциях, заездах-съездах и всей инфраструктуре комплекса.