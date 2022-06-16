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2022-06-16
Теперь ВСУ знают, куда бить: украинская разведка получила уникальные чертежи Керченского моста
В руки украинской разведки попал уникальный документ - техническая документация по Крымскому мосту.
Об этом сообщило в Telegram Главное управление разведки Министерства обороны Украины, информирует
Документ имеет подробную информацию о рельефе местности, дорожном покрытии, опорах моста, противооползневых конструкциях, заездах-съездах и всей инфраструктуре комплекса.
Евгений Устименко, Апостроф