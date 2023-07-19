Президент Чилі: Те, що робить Росія в Україні – це неприйнятна імперіалістична агресивна війна, яка порушує міжнародне право

"Сьогодні це Україна, а завтра це може бути будь-хто з нас".

Президент Чилі Габріель Боріч на саміті країн Латинської Америки та Карибського басейну (CELAC) та Євросоюзу засудив російське повномасштабне вторгнення на територію України. Про це повідомляє The Brazilian Report, інформує ZN.ua .

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"Сьогодні це Україна, а завтра це може бути будь-хто з нас, адже те, що відбувається в Україні, – це неприйнятна імперіалістична агресивна війна, яка порушує міжнародне право.", – зазначив чилійський лідер.

Він також заперечив заяви деяких країн, які пропонувалися для включення до декларації саміту, про "відповідальність обох сторін".