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2023-07-19
Президент Чилі: Те, що робить Росія в Україні – це неприйнятна імперіалістична агресивна війна, яка порушує міжнародне право
"Сьогодні це Україна, а завтра це може бути будь-хто з нас".
Президент Чилі Габріель Боріч на саміті країн Латинської Америки та Карибського басейну (CELAC) та Євросоюзу засудив російське повномасштабне вторгнення на територію України. Про це
© unsplash.com/villxsmil
"Сьогодні це Україна, а завтра це може бути будь-хто з нас, адже те, що відбувається в Україні, – це неприйнятна імперіалістична агресивна війна, яка порушує міжнародне право.", – зазначив чилійський лідер.
Він також заперечив заяви деяких країн, які пропонувалися для включення до декларації саміту, про "відповідальність обох сторін".
Михайло Яровенко, ZN.ua