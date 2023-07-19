Президент Чилі: Те, що робить Росія в Україні – це неприйнятна імперіалістична агресивна війна, яка порушує міжнародне право

"Сьогодні це Україна, а завтра це може бути будь-хто з нас".

Президент Чилі Габріель Боріч на саміті країн Латинської Америки та Карибського басейну (CELAC) та Євросоюзу засудив російське повномасштабне вторгнення на територію України. Про це повідомляє The Brazilian Report, інформує ZN.ua.

Президент Чилі: Те, що робить Росія в Україні – це неприйнятна імперіалістична агресивна війна, яка порушує міжнародне право
© unsplash.com/villxsmil

"Сьогодні це Україна, а завтра це може бути будь-хто з нас, адже те, що відбувається в Україні, – це неприйнятна імперіалістична агресивна війна, яка порушує міжнародне право.", – зазначив чилійський лідер.

Він також заперечив заяви деяких країн, які пропонувалися для включення до декларації саміту, про "відповідальність обох сторін".


Михайло Яровенко, ZN.ua





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