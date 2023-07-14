Цивільний кордон ще довго не знадобиться: Наєв про мінування північних рубежів

По той бік кордону у нас немає друзів.

Збройні сили України продовжують захищати державний кордон від проникнення ворогів. Зокрема на північних рубежах країни військові створюють інженерні загородження, риють протитанкові рови та мінують територію. Відповідні фото опублікувало Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, інформує ZN.ua.

Цивільний кордон ще довго не знадобиться: Наєв про мінування північних рубежів
© Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Українські військові роблять мінні поля, щоб не допустити прохід диверсантів і бронетехніки через кордон.

«Прикордонна смуга з нашими північними сусідами у цивільному вигляді ще довго не знадобиться, тому що по той бік у нас відсутні друзі», - наголосив Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Він додав, що за останні 10 днів вздовж державних кордонів українські захисники використали майже 6 тисяч мін, вирили 5 кілометрів траншей та обладнали 80 вогневих позицій та бійців і важкого озброєння.

Раніше російська диверсійно-розвідувальна група намагалася проникнути через український кордон у Харківській області, однак відійшла з втратами.


Володимир Дедей, ZN.ua





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