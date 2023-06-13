За різними оцінками, на повне розмінування Київщини знадобиться від 30 до 70 років – очільник ОВА

Для прискорення розмінування необхідна спеціалізована техніка і кваліфіковані спеціалісти.

Начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко заявив, що на повне розмінування території Київщини знадобиться від 30 до 70 років. Про це він написав на своїй сторінці у Facebok, інформує ZN.ua .

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"Розмінування – одне з ключових завдань, яке сьогодні стоїть перед обласною владою. Бо йдеться про головну цінність – безпеку, життя та здоров’я наших людей. Ми повинні створити безпечне середовище для населення та очистити території від вибухонебезпечних предметів", – зазначив Кравченко.

За його словами, на Київщині вже обстежено 4690 об’єктів, майже 2400 км доріг, 172 км залізничних колій, 1504 км ліній електропередач. Загалом відповідними службами знешкоджено майже 210 тис. вибухонебезпечних предметів. Наразі ідентифіковано понад 17 тис. га небезпечної території. За різними оцінками, на повне розмінування регіону знадобиться від 30 до 70 років.

"Ми не маємо стільки часу. Працюємо системно, робимо акцент на прискоренні темпів розмінування області. Це наш пріоритет. Основні складові цього процесу: вартісна техніка та кваліфіковані спеціалісти. Це дозволить доукомплектувати наявні підрозділи операторів протимінної діяльності та створити нові", – підкреслив очільник КОВА

Він також розповів, що минулого тижня Київська обласна рада підтримала проєкт змін до обласної цільової програми «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру». Тепер програмою буде передбачено фінансування на розмінування Київщини. Вже розробили дорожню карту розмінування.

Відповідно до цієї програми КОВА підтримуватиме заходи на матеріально-технічне забезпечення операторів протимінної діяльності та заходи з інформування населення, проведення навчань тощо.

Зокрема, заплановані заходи та тісна співпраця з усіма операторами протимінної діяльності допоможуть покращити якість і швидкість очищення області від вибухонебезпечних предметів.

"Наша мета – безпека регіону та його жителів. А це – обстежені та очищені від небезпеки дороги загального користування, об’єкти критичної інфраструктури, землі сільськогосподарського призначення, місця перебування громадян тощо", – додав він.