Угорщина підтримає вступ Швеції до НАТО, як тільки Туреччина зробить відповідний крок — глава МЗС

З усіх країн НАТО лише Туреччина та Угорщина наразі не ратифікували заявку Швеції.

Угорщина підтримає заявку Швеції на вступ до НАТО, як тільки Туреччина, яка також поки що утримується від ратифікації, дасть знак, що вона також готова це зробити. Про це сказав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє Bloomberg.

Угорщина підтримає вступ Швеції до НАТО, як тільки Туреччина зробить відповідний крок — глава МЗС
© pixabay/lmaresz

"Якщо там буде рух, то, звичайно, ми дотримаємося нашої обіцянки про те, що Угорщина не буде затримувати членство жодної країни", - сказав Сійярто журналістам у Будапешті, додавши, що він буде в "тісному і безперервному" контакті з колегами із Туреччини найближчими днями.

З усіх країн НАТО лише Туреччина та Угорщина наразі не ратифікували заявку Швеції на вступ в Альянс. Обидві країни перебувають під тиском необхідності схвалити заявку Стокгольма напередодні саміту у Вільнюсі наступного тижня.

Сійярто сказав, що провів низку телефонних розмов зі своїм турецьким колегою. За його словами, найближчими днями Туреччина "проконсультується зі Швецією, а також із лідерами НАТО" щодо зусиль, спрямованих на вихід з глухого кута в питанні членства Стокгольма в Альянсі.

Угорщина ратифікувала заявку Фінляндії на вступ до НАТО в березні, як тільки стало зрозуміло, що Туреччина також підтримає членство країни в Альянсі.

Швеція і Фінляндія відмовилися від позаблоковості після вторгнення Росії в Україну минулого року, прагнучи більшої безпеки шляхом вступу до НАТО. Фінляндія стала членом НАТО у квітні, але для Швеції цей процес повільніший.

Швеція поставила собі за мету приєднатися до Альянсу на саміті 11-12 липня, і хоча вона має сильну підтримку з боку інших членів НАТО, включаючи Сполучені Штати, Туреччина та Угорщина поки що утримуються від ратифікації.

Туреччина, зокрема, звинувачує Швецію в наданні притулку політичним активістам, яких вона вважає терористами.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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