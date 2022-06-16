"Маневрирует перед ударом": Маляр предупредила о самом опасном оружии, которое оккупанты используют в Украине

РоSSийские конструкторы разработали оружие с учетом необходимости прохождения сквозь защитный "зонтик".

Основные усилия роSSийской армии сейчас направлены на установление полного контроля над Луганской и Донецкой областями. Но есть и то, что представляет повышенную угрозу для всей территории Украины. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр и раскрыла детали.

Анна Маляр подчеркнула, что самую большую угрозу для Украины в настоящее время представляют крылатые ракеты "Искандер", X-101, X-555, крылатые ракеты морского базирования "Калибр", которыми можно наносить удары на всю глубину территории Украины. К сожалению, перехватить эти ракеты очень сложно - то есть нужно быть предельно осторожными и не игнорировать сигналы тревоги.

Например, "Искандер" - это комплекс, который создавался для уничтожения стратегических целей: штабов, центров управления и связи, складов, баз хранения, аэродромов и т.д. Все эти объекты всегда хорошо защищены от подобного нападения средствами противовоздушной и противоракетной обороны, поэтому роSSийские конструкторы разработали "Искандер" с учетом необходимости прохождения ракеты сквозь такой защитный "зонтик".

Кроме этого, баллистическая ракета "Искандера" маневрирует перед ударом и сбрасывает ложные цели, которые на радарах выглядят как сама ракета.

Кроме того, оккупанты пытаются окружить и уничтожить Силы обороны Украины в районах Северодонецка, Лисичанска, Золотого, Славянска и Краматорска.

Также она добавила, что основной целью врага сейчас является уничтожение вооружения, которое поступает от иностранных партнеров, а также повреждения транспортной инфраструктуры, которая используется нами для переброски грузов военного и гражданского назначения.