"Маневрирует перед ударом": Маляр предупредила о самом опасном оружии, которое оккупанты используют в Украине

"Маневрирует перед ударом": Маляр предупредила о самом опасном оружии, которое оккупанты используют в Украине

РоSSийские конструкторы разработали оружие с учетом необходимости прохождения сквозь защитный "зонтик".

Основные усилия роSSийской армии сейчас направлены на установление полного контроля над Луганской и Донецкой областями. Но есть и то, что представляет повышенную угрозу для всей территории Украины. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр и раскрыла детали.

Анна Маляр

Анна Маляр подчеркнула, что самую большую угрозу для Украины в настоящее время представляют крылатые ракеты "Искандер", X-101, X-555, крылатые ракеты морского базирования "Калибр", которыми можно наносить удары на всю глубину территории Украины. К сожалению, перехватить эти ракеты очень сложно - то есть нужно быть предельно осторожными и не игнорировать сигналы тревоги.

Например, "Искандер" - это комплекс, который создавался для уничтожения стратегических целей: штабов, центров управления и связи, складов, баз хранения, аэродромов и т.д. Все эти объекты всегда хорошо защищены от подобного нападения средствами противовоздушной и противоракетной обороны, поэтому роSSийские конструкторы разработали "Искандер" с учетом необходимости прохождения ракеты сквозь такой защитный "зонтик".

Кроме этого, баллистическая ракета "Искандера" маневрирует перед ударом и сбрасывает ложные цели, которые на радарах выглядят как сама ракета.

С-400, ракеты, обстрел, роSSийская армия

Кроме того, оккупанты пытаются окружить и уничтожить Силы обороны Украины в районах Северодонецка, Лисичанска, Золотого, Славянска и Краматорска.

Также она добавила, что основной целью врага сейчас является уничтожение вооружения, которое поступает от иностранных партнеров, а также повреждения транспортной инфраструктуры, которая используется нами для переброски грузов военного и гражданского назначения.


Александра Павленко, politeka.net





Интересные новости
Интерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июняИнтерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июня
РоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцевРоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцев
РоSSия готовит к войне в Украине третьи резервные батальоны войск — британская разведкаРоSSия готовит к войне в Украине третьи резервные батальоны войск — британская разведка
В Лисичанске по указу Зеленского создадут военную администрациюВ Лисичанске по указу Зеленского создадут военную администрацию
Выезд мужчин за границу: кому еще позволят покинуть пределы страныВыезд мужчин за границу: кому еще позволят покинуть пределы страны
Блок рекламы


Похожие новости
ЕС может дать Украине дорожну карту, но с условием – МакронЕС может дать Украине дорожну карту, но с условием – Макрон
Союзники по НАТО договорились не давать Украине штурмовые самолеты и танки. Зеленский об этом знает – МакронСоюзники по НАТО договорились не давать Украине штурмовые самолеты и танки. Зеленский об этом знает – Макрон
Эксперты Международного уголовного суда собрали много информации о преступлениях РФ в Украине — прокурор МУСЭксперты Международного уголовного суда собрали много информации о преступлениях РФ в Украине — прокурор МУС
В Украине отменили справки о несудимости: чем их заменилиВ Украине отменили справки о несудимости: чем их заменили
Оккупанты звереют из-за потерь и бьют изо всех стволов: сводка Генштаба ВСУ на 16 июняОккупанты звереют из-за потерь и бьют изо всех стволов: сводка Генштаба ВСУ на 16 июня
Генштаб ВСУ посчитал количество рашистов, привлеченных сейчас к войне в УкраинеГенштаб ВСУ посчитал количество рашистов, привлеченных сейчас к войне в Украине
Американские и европейские лидеры мнений призвали ЕС предоставить Украине статус кандидатаАмериканские и европейские лидеры мнений призвали ЕС предоставить Украине статус кандидата
Первая леди призвала ЕС предоставить Украине статус кандидатаПервая леди призвала ЕС предоставить Украине статус кандидата
Олаф, дашь оружие Украине? Яркие фотожабы на визит Шольца, Макрона и Драги в КиевОлаф, дашь оружие Украине? Яркие фотожабы на визит Шольца, Макрона и Драги в Киев
В Мариуполе оккупанты запрещают школьникам разговаривать на украинском даже на переменах — советник мэраВ Мариуполе оккупанты запрещают школьникам разговаривать на украинском даже на переменах — советник мэра
Последние новости
Подгружаем последние новости