На Харьковщине россияне использовали против ВСУ свою авиацию – Генштаб
Оккупационные войска пытаются не допустить продвижение украинских подразделений к границе с РФ, информирует
На харьковском направлении россияне противодействуют продвижению ВСУ к границе. Для этого за прошедшие сутки они использовали вертолеты и армейскую авиацию. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в своем строительстве утром 15 июня.
«Подразделения противника при поддержке вертолетов армейской авиации пытались не допустить дальнейшего продвижения наших войск к Государственной границе», – говорится в сообщении Генштаба.
Также россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Победа, Русская Лозовая, Старая Гнилица, Байрак, Верхний Салтов и Замуловка. Нанес авиаудара неподалеку от Мосьпанового. До сих пор продолжаются бои в районе населенного пункта Рубежное.