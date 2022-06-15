На Харьковщине россияне использовали против ВСУ свою авиацию – Генштаб

На харьковском направлении россияне противодействуют продвижению ВСУ к границе. Для этого за прошедшие сутки они использовали вертолеты и армейскую авиацию. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в своем строительстве утром 15 июня.

«Подразделения противника при поддержке вертолетов армейской авиации пытались не допустить дальнейшего продвижения наших войск к Государственной границе», – говорится в сообщении Генштаба.

Также россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Победа, Русская Лозовая, Старая Гнилица, Байрак, Верхний Салтов и Замуловка. Нанес авиаудара неподалеку от Мосьпанового. До сих пор продолжаются бои в районе населенного пункта Рубежное.