На Харьковщине россияне использовали против ВСУ свою авиацию – Генштаб

Оккупационные войска пытаются не допустить продвижение украинских подразделений к границе с РФ, информирует ZN.ua.

На Харьковщине россияне использовали против ВСУ свою авиацию – Генштаб
© Генеральный штаб ВСУ

На харьковском направлении россияне противодействуют продвижению ВСУ к границе. Для этого за прошедшие сутки они использовали вертолеты и армейскую авиацию. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в своем строительстве утром 15 июня.

«Подразделения противника при поддержке вертолетов армейской авиации пытались не допустить дальнейшего продвижения наших войск к Государственной границе», – говорится в сообщении Генштаба.

Также россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Победа, Русская Лозовая, Старая Гнилица, Байрак, Верхний Салтов и Замуловка. Нанес авиаудара неподалеку от Мосьпанового. До сих пор продолжаются бои в районе населенного пункта Рубежное.


Юлия Лавришин, ZN.ua





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