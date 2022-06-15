США поддерживают возможность создания союза Украины, Британии, Польши и прибалтийских стран — посол США при НАТО
В США считают, что это укрепит военный потенциал Альянса, информирует
США не против создания региональных союзов в Европе и на других континентах, поскольку это поможет укрепить НАТО. В частности, речь идет о возможном объединении с участием Украины, Великобритании, Польши и стран Прибалтики. Об этом заявила американский посол при НАТО Джулианна Смит.
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«Очевидно, что мы поддерживаем инициативы, помогающие наращивать потенциал в Европе. Поэтому если члены НАТО разделяются на форматы партнерских отношений или на определенные группы, чтобы помочь нарастить потенциал и усилить коллективные усилия Альянса, мы хотели бы это поддержать», – сказала Смит.
Посол также отметила, что целью НАТО является укрепление своего «восточного фланга», поэтому инициатива создания нового межгосударственного формирования в Европе может быть в этом смысле полезна.