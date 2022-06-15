США поддерживают возможность создания союза Украины, Британии, Польши и прибалтийских стран — посол США при НАТО

США не против создания региональных союзов в Европе и на других континентах, поскольку это поможет укрепить НАТО. В частности, речь идет о возможном объединении с участием Украины, Великобритании, Польши и стран Прибалтики. Об этом заявила американский посол при НАТО Джулианна Смит.

По информации «Укринформ» , дипломат подчеркнула, что ее страна выступает за усиление военного потенциала НАТО в Европе, а союз Украины с региональными партнерами может этому помочь.

«Очевидно, что мы поддерживаем инициативы, помогающие наращивать потенциал в Европе. Поэтому если члены НАТО разделяются на форматы партнерских отношений или на определенные группы, чтобы помочь нарастить потенциал и усилить коллективные усилия Альянса, мы хотели бы это поддержать», – сказала Смит.

Посол также отметила, что целью НАТО является укрепление своего «восточного фланга», поэтому инициатива создания нового межгосударственного формирования в Европе может быть в этом смысле полезна.