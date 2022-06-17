Состоятельный слой населения РоSSии пытается покинуть страну — британская разведка

Несмотря на то, что большинство россиян говорят социологам, что они поддерживают «специальную военную операцию в Украине», часть населения как активно, так и пассивно демонстрирует свою оппозицию, а богатая категория россиян изо всех сил пытается покинуть страну, говорится в утренней сводке британской разведки.

«Скептицизм по поводу войны, вероятно, особенно силен среди роSSийской бизнес-элиты и олигархов. Заявки на миграцию свидетельствуют о том, что 15 тысяч роSSийских миллионеров (в долларах США), вероятно, уже пытаются покинуть страну», – говорят аналитики.

Среди мотивов есть как личный протест против роSSийского вторжения, так и намерение избежать финансового влияния санкций, наложенных на РоSSию.

«Если эта миграция будет продолжаться, то она, вероятно, усугубит долгосрочный ущерб, причиненный войной экономике РоSSии», - считают эксперты.

В целом же в РоSSии война ускорила длительную траекторию движения страны к абсолютному авторитаризму. В качестве примера в последние недели Госдума РФ начала процесс введения 20-летнего лишения свободы россиянам, воюющим против РоSSийской Федерации. Речь о Легионе «Свобода для РоSSии», состоящем из россиян, но воюющем на стороне украинских военных.

Публичные заявления против вторжения также повлекут в РоSSию за собой уголовную ответственность.

Последняя защита Intelligence update on situation in Ukraine - 17 June 2022



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?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/b1WU2PBxHY — Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) June 17, 2022

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