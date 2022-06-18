Из-за больших потерь: в РоSSии сняли с должности командующего ВДВ

Командующего Воздушно-десантными войсками РФ генерала-полковника Андрея Сердюкова, который руководил операцией по оккупации украинского Крыма в 2014 году, уволили с должности в связи с массовыми потерями оккупантов-десантников в Украине. На его должность поставили уроженца Донецкой области.

Об этом пишет американский Институт исследования войны (ISW) со ссылкой на собственные источники.

По данным ISW, Андрей Сердюков командовал операцией по захвату Крыма в 2014 году, а с апреля по сентябрь 2019 года он руководил роSSийской военной группировкой в Сирии. Также в январе 2022 года под его командованием в Казахстан ввели контингент ОДКБ для подавления протестов.

"На Сердюкова возложили ответственность за низкую эффективность и большие потери среди роSSийских подразделений ВДВ в Украине, особенно во время операций в первые недели после широкомасштабного вторжения под Киевом", – уточнил Институт исследования войны.

Фото: ISW

Под его командованием ликвидировано более 60% всех БТГр ВДВ РФ в Киевской области. После отступления Сердюков отдал приказ об отправке десантников на Харьковское направление, не возобновив боеготовность боевиков. Также он был включен в 2017 году в санкционный список Украины.

Сердюкова заменит начальник штаба Центрального военного округа генерал-полковник Михаил Теплинский, который родился в в Моспино Донецкой области. Предатель служил в 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, в 1992 и 1993 году участвовал в ликвидации конфликта в Приднестровье. Последующие годы принимал участие в первой чеченской войне. В 1995 году ему присудили звание Героя РоSSии. С 2017 года Теплинский был начальником штаба Южного военного округа, а штаб ЦВО возглавил в 2019 году.

Фото: t.me/a_shtirlitz

Напомним, роSSийские десантники массово отказываются от участия в войне в Украине. Командование получило полтысячи рапортов, информирует Апостроф.


Екатерина Глянько, Апостроф





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