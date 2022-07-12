«Слава Україні»: в РоSSии оригинально исправили символику военного вторжения

«Слава Україні»: в РоSSии оригинально исправили символику военного вторжения

У Свердловській області Росії у місті Каменськ-Уральський букву «Z», написану на пам'ятнику загиблим в Афганістані та Чечні військовим, перетворили на напис «AZOV».

У Свердловській області Росії у місті Каменськ-Уральський літеру «Z», яку написали на пам'ятнику загиблим в Афганістані та Чечні військовим, перетворили на напис «AZOV».

Відповідні кадри з’явилися в мережі.

Згідно з повідомленнями, в ніч на 11 липня на танку за допомогою балончика з фарбою до «Z» додали ще три літери, врезультаті чого вийшла вийшла назва українського батальйону, який обороняв Маріуполь.

Нині автора напису розшукує поліція — він потрапив на камеру, встановлену на розташованому неподалік будинку культури. При цьому камеру, яка веде спостереження за самим пам'ятником, було виведено з ладу.

Кадри активно коментують у Мережі.

«Невідомий – герой, на відміну від мовчазної боягузливої більшості», «Є ще люди, яким властиві людські якості. Не всі на орків перетворилися», «Ну, шо тут скажеш... Слава Україні!», «Слава полку Азов!», «Молодець», «Красавчик», - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, російську військову техніку, яка 24 лютого розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, маркували латинськими літерами Z, V та O.


Анна Вернигора, politeka.net





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