Силовики є «перспективною робочою силою в Україні»: ISW про методи мобілізації в Росії

Військкомати вдаються до хитрощів, а в регіонах обіцяють ще вищі виплати, інформує ZN.ua.

Силовики є «перспективною робочою силою в Україні»: ISW про методи мобілізації в Росії
© Минобороны РоSSии/t.me

Російським військовим комісарам все важче знаходити охочих брати участь у війні проти України, тому вони починають вдаватися до різних хитрощів. Подекуди в республіках РФ добровольцям обіцяють ще більші виплати, ніж раніше. Про це йдеться у висновках американського Інституту вивчення війни (ISW) за 14 серпня.

Експерти ISW знайшли повідомлення про те, що чоловікам військового віку у Росії почали надходити листи та дзвінки з наказом з’явитися в пункти призову для розмови про службу за контрактом. Російські юристи застерігали не відповідати на подібні листи та дзвінки, оскільки це один із способів, як російська влада змушує чоловіків підписувати контракт.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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