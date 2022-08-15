Силовики є «перспективною робочою силою в Україні»: ISW про методи мобілізації в Росії

Російським військовим комісарам все важче знаходити охочих брати участь у війні проти України, тому вони починають вдаватися до різних хитрощів. Подекуди в республіках РФ добровольцям обіцяють ще більші виплати, ніж раніше. Про це йдеться у висновках американського Інституту вивчення війни ( ISW ) за 14 серпня.

Експерти ISW знайшли повідомлення про те, що чоловікам військового віку у Росії почали надходити листи та дзвінки з наказом з’явитися в пункти призову для розмови про службу за контрактом. Російські юристи застерігали не відповідати на подібні листи та дзвінки, оскільки це один із способів, як російська влада змушує чоловіків підписувати контракт.