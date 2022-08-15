Силовики є «перспективною робочою силою в Україні»: ISW про методи мобілізації в Росії
Військкомати вдаються до хитрощів, а в регіонах обіцяють ще вищі виплати, інформує
Російським військовим комісарам все важче знаходити охочих брати участь у війні проти України, тому вони починають вдаватися до різних хитрощів. Подекуди в республіках РФ добровольцям обіцяють ще більші виплати, ніж раніше. Про це йдеться у висновках американського Інституту вивчення війни (
Експерти ISW знайшли повідомлення про те, що чоловікам військового віку у Росії почали надходити листи та дзвінки з наказом з’явитися в пункти призову для розмови про службу за контрактом. Російські юристи застерігали не відповідати на подібні листи та дзвінки, оскільки це один із способів, як російська влада змушує чоловіків підписувати контракт.