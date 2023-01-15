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2023-01-15
Бріджит Брінк про ракетний обстріл Києва: «Ще одне нагадування про стратегічний провал РФ в Україні»
Пані посол США зазначила, що попри атаки росіян Україна продовжує міцно стояти, інформує
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Пані посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на ракетний обстріл Києва, якого росіяни завдали зранку, 14 січня. Вона назвала ракетну атаку ознакою стратегічного провалу РФ.
«Ще один ранок, проведений в укритті від російських ракет, ще одне нагадування про стратегічний провал Росії в Україні. Оскільки її сили зазнають великих втрат на полі бою, РФ продовжує бомбардувати міста та цивільну інфраструктуру. Україна міцно стоїть. Так і ми», –
Юлія Москаленко, ZN.ua