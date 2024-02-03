Ракетний удар по Полтавській області: пошкоджено зерносховище

Окупанти знищили частину врожаю.

Унаслідок ракетних ударів російських окупаційних військ по Полтавській області вночі у п'ятницю, 2 лютого, пошкоджено заповнене зерносховище, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у Telegram, інформує ZN.ua.

Ракетний удар по Полтавській області: пошкоджено зерносховище
© Філіп Пронін / Полтавська ОВА

"Частину урожаю, який зберігався, втрачено. Фахівці ОВА допоможуть власникам правильно оформити документи на відшкодування збитків", - наголосив Пронін.

На щастя, внаслідок ракетної атаки люди не постраждали.

Нагадаємо, 27 січня російська армія завдала ударів двома ракетами "Іскандер-М" по Кременчуцькому районі Полтавської області. В області працювали українські сили протиповітряної оборони, але все ж сталося влучання в об’єкт промисловості.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
Італійський урядовець подав у відставку через образу журналістаІталійський урядовець подав у відставку через образу журналіста
СБУ встановила особи чотирьох російських військових, які під час окупації Київщини виводили цивільних на розстрілСБУ встановила особи чотирьох російських військових, які під час окупації Київщини виводили цивільних на розстріл
Прем'єр Словаччини забажав закрити Антикорупційну прокуратуру: люди вийшли на вулиціПрем'єр Словаччини забажав закрити Антикорупційну прокуратуру: люди вийшли на вулиці
П’ятеро лідерів Європейського Союзу закликали збільшити підтримку України – FTП’ятеро лідерів Європейського Союзу закликали збільшити підтримку України – FT
Декларація мера Одеси: позичив у мами 200 тис. доларівДекларація мера Одеси: позичив у мами 200 тис. доларів
Блок рекламы


Похожие новости
У Донецькій області виникала аварійна ситуація на вугільних підприємствах через обстріл РФУ Донецькій області виникала аварійна ситуація на вугільних підприємствах через обстріл РФ
У ВМС розповіли, чому війська РФ постійно завдають авіаударів по острову ЗміїнийУ ВМС розповіли, чому війська РФ постійно завдають авіаударів по острову Зміїний
ППО збила 30 шахедів у трьох областях, кілька безпілотників завдали серйозного удару – Сили оборони півдняППО збила 30 шахедів у трьох областях, кілька безпілотників завдали серйозного удару – Сили оборони півдня
У Запорізькій області війська РФ зміцнюють третю лінію оборониУ Запорізькій області війська РФ зміцнюють третю лінію оборони
ЗСУ офіційно підтвердили удар по бухті у СевастополіЗСУ офіційно підтвердили удар по бухті у Севастополі
Уночі БпЛА атакував хімзавод у Тверській області: чим важливе це підприємствоУночі БпЛА атакував хімзавод у Тверській області: чим важливе це підприємство
Росія отримає чотири нові літаки Ту-160М, якими наносять ракетні удари по УкраїніРосія отримає чотири нові літаки Ту-160М, якими наносять ракетні удари по Україні
Ударні безпілотники намагалися прорватися до МосквиУдарні безпілотники намагалися прорватися до Москви
Під час атаки Одеської області дрони-камікадзе впали на територію РумуніїПід час атаки Одеської області дрони-камікадзе впали на територію Румунії
Російські війська підриваються на своїх же пастках у Херсонській області — ГуменюкРосійські війська підриваються на своїх же пастках у Херсонській області — Гуменюк
Последние новости
Подгружаем последние новости