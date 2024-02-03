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2024-02-03
Ракетний удар по Полтавській області: пошкоджено зерносховище
Окупанти знищили частину врожаю.
Унаслідок ракетних ударів російських окупаційних військ по Полтавській області вночі у п'ятницю, 2 лютого, пошкоджено заповнене зерносховище, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у
© Філіп Пронін / Полтавська ОВА
"Частину урожаю, який зберігався, втрачено. Фахівці ОВА допоможуть власникам правильно оформити документи на відшкодування збитків", - наголосив Пронін.
На щастя, внаслідок ракетної атаки люди не постраждали.
Нагадаємо, 27 січня російська армія завдала ударів двома ракетами "Іскандер-М" по Кременчуцькому районі Полтавської області. В області працювали українські сили протиповітряної оборони, але все ж сталося влучання в об’єкт промисловості.
Анна Конюченко, ZN.ua