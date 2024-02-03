Ракетний удар по Полтавській області: пошкоджено зерносховище

Окупанти знищили частину врожаю.

Унаслідок ракетних ударів російських окупаційних військ по Полтавській області вночі у п'ятницю, 2 лютого, пошкоджено заповнене зерносховище, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у Telegram, інформує ZN.ua .

© Філіп Пронін / Полтавська ОВА

"Частину урожаю, який зберігався, втрачено. Фахівці ОВА допоможуть власникам правильно оформити документи на відшкодування збитків", - наголосив Пронін.

На щастя, внаслідок ракетної атаки люди не постраждали.

Нагадаємо, 27 січня російська армія завдала ударів двома ракетами "Іскандер-М" по Кременчуцькому районі Полтавської області. В області працювали українські сили протиповітряної оборони, але все ж сталося влучання в об’єкт промисловості.