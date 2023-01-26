Почалися проблеми: концерти Меладзе у РФ скасовують після фрази «Слава Україні!»

Повідомляється, що скасовано всі концерти співака Валерія Меладзе, заплановані на 2023 рік у Росії.

На початку січня, виступаючи на концерті в Дубаї, Валерій Меладзе, відповідаючи на вітання глядача «Слава Україні!», відповів «Героям слава!».

Після цього у співака почалися проблеми у Росії.

У Москві вже скасували кілька концертів співака Валерія Меладзе.

Tg-канали РФ також пишуть, що скасовано його концерт у підмосковній Барвіху, запланований на 8 березня, а також виступи в Іркутську, Новосибірську, Красноярську, Краснодарі, Сочі, Барнаулі.

Організатори кажуть, що виконавець потрапив до негласного "чорного списку" заборонених у РФ артистів.

Раніше російські депутати та пропагандисти закликали оголосити співака Валерія Меладзе «іноагентом» та позбавити російського громадянства. У щастя, російська пропагандистка, сенатор Олена Афанасьєва сприйняла слова Меладзе як зраду.

Артиста налякало прохання кількох гостей сказати, що він проти України і почав вимагати, щоб йому дали відпочити.