Експрокурор у справі Мілошевича: «Путіна треба судити за воєнні злочини в Україні»

Британський прокурор Джефрі Найс, який співпрацював з Міжнародним трибуналом з питань колишньої Югославії, заявив, що російського президента Владіміра Путіна необхідно притягнути до відповідальності за воєнні злочини під час війни в Україні, передає «Російська служба ВВС». За його словами, звинувачення проти керівника Кремля «цілком очевидні». Найс із 1998 по 2006 рік був головним прокурором у справі колишнього сербського лідера Слободана Мілошевича.

«Це злочини проти людяності, тому що громадянські цілі в жодному разі не можна бомбити або якось ще піддавати нападу… Немає жодних сумнівів у тому, що командний ланцюжок веде безпосередньо до Путіна. Це його солдати. Як мінімум, він знає про те, що відбувається з телевізійних повідомлень - як і всі ми. Але він не наказав [своїм військовим] повернутися, щоб розслідувати очевидні злочини. Він винний», – заявив Найс в інтерв'ю ВВС Radio 4.

Він також висловив задоволення, що прокурори та політики не «формулюють це набагато вільніше та відкрито». Найс припустив, що російський президент може в майбутньому отримати імунітет від судового переслідування в рамках угоди після закінчення війни в Україні.

«Міжнародний кримінальний суд, до юрисдикції якого належить Україна, поки що не зробив жодних заяв про відповідальність Путіна за цей злочин. Виникає питання, чому прокурор із цим не поспішає. Можливо, він вважає (чи його змусили так вважати), що відсутність звинувачень проти Путіна несе політичні вигоди? Політичні вигоди – це врегулювання. Цілком можливо, що хтось інший, не українці, складе проєкт політичної угоди, в якій буде пункт про те, що Путіна не можна судити. Це жахлива перспектива, вона означатиме, що народ України повністю втратить правосуддя», – заявив Найс.

Джефрі Найс переконаний, що дуже важливо судити саме Путіна, а не окремих офіцерів. Експрокурор пояснює це тим, що таким чином «моральна відповідальність буде встановлена на першому етапі, і потім її не можна буде поставити під сумнів або змінити».

Найс вважає, що такий суд може розпочатися «хоч завтра», і вести його мають українці і українською мовою. При цьому присутність у суді самого Путіна, на думку колишнього прокурора, є необов'язковою.

При цьому у Міжнародному кримінальному суді відповіли на припущення Найса. Зокрема, там заявили, що прокурор Карім Хан працює в Україні, збираючи свідоцтва воєнних злочинів. Він, як заявили в МКС, має намір виписати ордери на арешт винних, коли для цього буде достатньо доказів.

«Будь-які твердження, що на офіс прокурора чи самого прокурора чинять сторонній тиск, чи вплив з метою затримати розслідування або інші дії, не відповідають дійсності», – сказано у заяві суду.