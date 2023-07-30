ЦНС: На тимчасово окупованих територіях росіяни планують легалізувати злочини

Окупанти хочуть легалізувати мародерство, захоплення приміщень й інші свої злочини.

Росіяни на тимчасово окупованих територіях України хочуть легалізувати свої злочини, які були вчинені до 30 вересня 2022 року. Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує ZN.ua .

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"Згідно з планом Кремля усі злочини на ТОТ, які здійснювались до 30 вересня 2022 року, не будуть визнаними злочинними, якщо "вони були спрямовані на захист інтересів Росії чи суб’єктів". Тобто, росіяни планують легалізувати мародерство, захоплення приміщень й інші злочини окупантів", – зазначили у відомстві.

Раніше Центр національного спротиву повідомляв, що російські загарбники на тимчасово окупованій частині Херсонської області намагаються залучити більшу кількість місцевих колаборантів та лояльних до окупантів жителів для виявлення громадян, які надають підтримку ЗСУ, або мають проукраїнську позицію.