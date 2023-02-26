Російська опозиція провела у Лондоні акцію: кричали «Слава Україні»

Участь в заході взяли Міхаіл Ходорковський та вдова вбитого Кремлем Олександра Литвиненка, інформує ZN.ua.

Російська опозиція провела у Лондоні акцію: кричали «Слава Україні»
© abnews.ru

Марина Литвиненко, вдова отруєного в Лондоні ексспівробітника російської спецслужби Алєксандра Литвиненка, на мітингу біля російського посольства в столиці Британії, присвяченому річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, закликала до перемоги України, пише The Guardian.

Біля посольства зібрались кілька сотень людей, зокрема і опозиційних до режиму Путіна росіян.

«Головне, чого ми хочемо – це перемоги України . Тільки це приведе до кінця режиму Путіна і Росія знову стане членом міжнародного співтовариства», – сказала Литвиненко у короткому зверненні російською мовою, яке завершилося закликом «Слава Україні».

Її чоловіка Олександра, колишнього російського шпигуна, отруїли радіоактивним полонієм у Лондоні в 2006 році, ймовірно за особистим наказом Путіна.

Участь в акції взяв також бізнесмен Міхаіл Ходорковскій, який більше десяти років був ув’язнений режимом Путіна.

«Нікому, крім Путіна, ця війна не потрібна. Багато хто вважає, що росіяни і війна – це синоніми. Це неправильно. Це війна Путіна, а не війна російського народу чи Росії. Ми розуміємо, що закінчення війни означає кінець режиму Путіна. Росія буде вільною! Слава Україні!», – сказав він.

За оцінками організаторів, Російського демократичного товариства, участь в акції взяли 700 людей, хоча простір біля самого посольства був обмежений, оскільки столична поліція відмовилася перекрити жваву проїжджу частину неподалік.

Серед інших присутніх на заході спікерів були також Білл Браудер, американський фінансист, який став борцем з корупцією після того, як його адвокат Сергій Магнітський помер у російській в’язниці, та Володимир Ашурков, який допомагає керувати заснованим Алєксєєм Навальним Фондом боротьби з корупцією.

Раніше цього тижня анти-Brexit група Led By Donkeys розфарбувала дорогу перед посольством у жовто-блакитний колір, що мало символізувати український прапор.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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