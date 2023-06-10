"Набрали в рота води" – Кулеба прокоментував реакцію ООН на підрив Каховської ГЕС
Главу МЗС обурила реакція однієї з головних міжнародних організацій.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розкритикував реакцію Організації Об’єднаних Нації на підрив дамби Каховської ГЕС. Про це він
"ООН дуже конкретно помилилася: в день, коли в нас відбувся по суті теракт і злочин геноциду, вони там святкували день російської мови, набрали в рота води щодо подій", – зазначив Кулеба.
"Я думаю, якби вони набрали в рота дніпровської води, замішаної на машинній олії, крові і смороду мертвих тварин, можливо, вони б інакше себе поводили. Але оскільки Нью-Йорк далеко і там інша вода, то вони примудрились цілий день мовчати й нічого не робити", – додав глава української дипломатії.
Голова МЗС водночас відзначив роботу офісу ООН в Україні, який оперативно мобілізував команду працівників у Херсоні, а після зустрічі з міністром – сформував дві групи, готові допомогти з евакуацією людей з окупованого Росією лівого берега Дніпра.
"Тому гнів українців справедливий, але є реальність і треба з нею працювати в інтересах нашої країни", – резюмував міністр.