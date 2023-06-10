"Набрали в рота води" – Кулеба прокоментував реакцію ООН на підрив Каховської ГЕС

Главу МЗС обурила реакція однієї з головних міжнародних організацій.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розкритикував реакцію Організації Об’єднаних Нації на підрив дамби Каховської ГЕС. Про це він розповів в ефірі телемарафону, інформує ZN.ua .

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" ООН дуже конкретно помилилася: в день, коли в нас відбувся по суті теракт і злочин геноциду, вони там святкували день російської мови, набрали в рота води щодо подій", – зазначив Кулеба.

"Я думаю, якби вони набрали в рота дніпровської води, замішаної на машинній олії, крові і смороду мертвих тварин, можливо, вони б інакше себе поводили. Але оскільки Нью-Йорк далеко і там інша вода, то вони примудрились цілий день мовчати й нічого не робити", – додав глава української дипломатії.

Голова МЗС водночас відзначив роботу офісу ООН в Україні, який оперативно мобілізував команду працівників у Херсоні, а після зустрічі з міністром – сформував дві групи, готові допомогти з евакуацією людей з окупованого Росією лівого берега Дніпра.

"Тому гнів українців справедливий, але є реальність і треба з нею працювати в інтересах нашої країни", – резюмував міністр.